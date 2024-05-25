Süper Lig'de 3. küme düşen takım belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oluyor. Lige ilk olarak İstanbulspor veda etmişti. Geçtiğimiz hafta ise VavaCars Fatih Karagümrük ligden düşen ikinci takım oldu. Şimdi ise Karagümrük'ün Yılport Samsunspor'u 3-1 mağlup etmesi ile birlikte Siltaş Pendikspor'un matematiksel olarak ligde kalma ihtimali ortadan kalktı.