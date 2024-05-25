Trendyol Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oluyor. Lige ilk olarak İstanbulspor veda etmişti. Geçtiğimiz hafta ise VavaCars Fatih Karagümrük ligden düşen ikinci takım oldu. Şimdi ise Karagümrük'ün Yılport Samsunspor'u 3-1 mağlup etmesi ile birlikte Siltaş Pendikspor'un matematiksel olarak ligde kalma ihtimali ortadan kalktı.
Süper Lig'de 3. küme düşen takım belli oldu!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük'ün Yılport Samsunspor'u 3-1 mağlup etmesi ile birlikte Siltaş Pendikspor'un ligde kalma ihtimali ortadan kalktı. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 25.05.2024- 18:29 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024- 18:33