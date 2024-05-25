Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında EMS Yapı Sivasspor, sahasında Mondihome Kayserispor'u konuk etti. Bu mücadeleyi kırmızı-beyazlı ekip 2-1 kazandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 38. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Mondihome Kayserispor kozlarını paylaştı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kırmızı-beyazlılar 2-1 kazandı.

Sivasspor'un gollerini 9. dakikada Fode Koita ile 53. dakikada Mijo Caktas kaydetti.

Kayserispor'un tek golünü ise 24. dakikada Joseph Attamah attı.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor 54, Kayserispor 42 puanla ligi bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Murat, topu içeriye doğru ortaladı. Topa yükselen Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

15'inci dakikada Charisis'in pasında topla buluşan Manaj, kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı. Manaj'a vuruş fırsatı vermeyen Attamah topu kornere gönderdi.

24'üncü dakikada Kayserispor'da Kartal Kayra'nın sol kanattan kullandığı kornerde topa yükselen Attamah'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

34'üncü dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası içinde kaleci Nikolic ile karşı karşıya kalan Boa Morte'nin vuruşunu Nikolic kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

53'üncü dakikada gelişen Sivasspor atağında Murat'ın ceza sahasının sağ çaprazından içeriye doğru yerden gönderdiği pası alan Caktas'ın şutunda top ağlara gitti: 2-1.

56'ncı dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Uğur'un sert şutunu kaleci Onurcan güçlükle çıkardı.

57'nci dakikada Sivasspor'da Bertuğ Elmaz'ın sol kanattan kullandığı korner atışında top kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

82'nci dakikada gelişen Kayserispor atağında savunmada Camara'nın kafasından seken top ceza alanı sağ çaprazında olan Boa Morte'nin önünde kaldı. Morte'nin şutunu kaleci Nikolic, kornere çeldi.

84'üncü dakikada gelişen Sivasspor atağında topu taşıyan Turgunboev sol ayağının üstü ile uzaktan kaleye çektiği şutu Onurcan güçlükle çıkardı.

Karşılaşma 2-1'lik Sivasspor galibiyeti ile tamamlandı