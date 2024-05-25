Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 38. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Mondihome Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LER

Sivasspor: Nikolic, Paluli, Mehmet Albayrak, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Charisis, Caktas, Turgunboev, Emrah, Koita, Manaj.

Kayserispor: Onurcan, Attamah, Jeanvier, Arif, Carole, Mehmet Eray, Kartal, Boa Morte, Bourabia, Mane, Bahoken

SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Kayserispor maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de ve beIN Connect'te canlı yayınlanıyor.