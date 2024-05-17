Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 37. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İSTANBULSPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:
İstanbulspor: Mücahit, Mehmet, Simon Deli, Okan, Ali Yaşar, Duhaney, Loshaj, Vorobjovas, Sambissa, Mamadou, Kenio.
Sivasspor: Nikolic, Alaaddin, Appindangoye, Camara, Uğur, Bartuğ, Charisis, Turgunboev, Koita, N'Jie, Manaj.
İSTANBULSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İstanbulspor - Sivasspor maçı 17 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.