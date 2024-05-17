Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında İstanbulspor sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 37. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İSTANBULSPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:

İstanbulspor: Mücahit, Mehmet, Simon Deli, Okan, Ali Yaşar, Duhaney, Loshaj, Vorobjovas, Sambissa, Mamadou, Kenio.

Sivasspor: Nikolic, Alaaddin, Appindangoye, Camara, Uğur, Bartuğ, Charisis, Turgunboev, Koita, N'Jie, Manaj.

İSTANBULSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Sivasspor maçı 17 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.