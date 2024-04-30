Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.
Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanan 2 maçtaki pozisyonlarla ilgili sahada inceleme yapılan VAR kayıtları açıklandı. VAR kayıtları açıklanan 2 maç şu şekilde;
Pendikspor - Kayserispor.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR KAYITLARI
Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı. Derbi maçın 23'üncü dakikasında Beşiktaş formasını giyen Al-Musrati, Fred'e yaptığı faulün ardından sarı kart görmüş, VAR'dan gelen uyarının ardından monitörden pozisyonu izleyen Volkan Bayarslan, Al-Musrati'yi kırmızı kartla oyun dışına göndermişti. Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:
"VAR: Sahada inceleme öneriyorum, potansiyel kırmızı kart.
HAKEM: Tamam, tamam.
VAR: Bileğin burkulduğunu görüyorsun.
AVAR: Bekle, bekle yolda geliyor.
HAKEM: Evet geldim.
VAR: Bileğe bak.
HAKEM: Net, net. Bu net. Benim için yeterli tamam. 28 numara tamam. Net kırmızı kart tamam."
İŞTE TFF'NİN PAYLAŞTIĞI O KAYITLAR: