Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki o pozisyon...

Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Kayıtlarda Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi de yer aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanan 2 maçtaki pozisyonlarla ilgili sahada inceleme yapılan VAR kayıtları açıklandı. VAR kayıtları açıklanan 2 maç şu şekilde;

Fenerbahçe - Beşiktaş

Pendikspor - Kayserispor.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR KAYITLARI

Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı. Derbi maçın 23'üncü dakikasında Beşiktaş formasını giyen Al-Musrati, Fred'e yaptığı faulün ardından sarı kart görmüş, VAR'dan gelen uyarının ardından monitörden pozisyonu izleyen Volkan Bayarslan, Al-Musrati'yi kırmızı kartla oyun dışına göndermişti. Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

"VAR: Sahada inceleme öneriyorum, potansiyel kırmızı kart.

HAKEM: Tamam, tamam.

VAR: Bileğin burkulduğunu görüyorsun.

AVAR: Bekle, bekle yolda geliyor.

HAKEM: Evet geldim.

VAR: Bileğe bak.

HAKEM: Net, net. Bu net. Benim için yeterli tamam. 28 numara tamam. Net kırmızı kart tamam."

İŞTE TFF'NİN PAYLAŞTIĞI O KAYITLAR: