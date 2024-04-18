UEFA ülke puanında güncel sıralamada son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması
Bu sezon Avrupa'da yoluna devam eden tek türk takıımı olan temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final turunda Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı 3-2 kaybeden sarı-lacivertli ekip rövanş karşılaşmasında avantajlı skoru alıp adını son dört takım arasına yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe'nin mücadelesini öncesi ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması...
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Yayın Tarihi: 18.04.2024- 16:27