Bu durum müjdeli haberi de haberinde getirdi. Böylece 2024-2025 Süper Lig sezonunu şampiyon bitirecek takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkını elde etmiş oldu. Fakat bu sezon Süper Lig'de şampiyon olacak takım, Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt bilet alabilmek için yine ön eleme turu oynamak zorunda bulunuyor.