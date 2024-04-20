Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Tümosan Konyaspor - Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Konyaspor - Alanyaspor maçı 20 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Sambou.
Alanyaspor: Ertuğrul, Furkan, Aliti, Efecan, A. Hassan, Oğuz, Janvier, Richard, Balkovec, Yusuf, Hadergjonaj.