TFF 33. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı! Sivasspor-Fenerbahçe maçında...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında gidilen VAR kayıtlarını açıkladı. İşte VAR konuşmaları... | Son dakika spor haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

İşte EMS Yapı Sivasspor - Fenerbahçe maçında yaşanan o diyaloglar:

-VAR: "Kalecinin net bir teması var. Hücum oyuncusunun ayağına, şuttan sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada inceleme öneriyorum."

-Cihan Aydın: "Geliyorum incelemeye."

-AVAR: "Kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor ve sahada inceleme öneriyor penaltı için."

-Cihan Aydın: "İrfan sakin, Djiku bekle. Serdar bir çekilin ya! Tamam sakin. Bakacağım bir sakin."

-VAR: "Duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin. Kalecinin teması, tamam."

-Cihan Aydın: "Tamam teması gördüm."

-VAR: "Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz."

-Cihan Aydın: "Normal hızda istiyorum. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum."

-VAR: "Onaylıyorum."