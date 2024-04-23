Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
İşte EMS Yapı Sivasspor - Fenerbahçe maçında yaşanan o diyaloglar:
-VAR: "Kalecinin net bir teması var. Hücum oyuncusunun ayağına, şuttan sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada inceleme öneriyorum."
-Cihan Aydın: "Geliyorum incelemeye."
-AVAR: "Kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor ve sahada inceleme öneriyor penaltı için."
-Cihan Aydın: "İrfan sakin, Djiku bekle. Serdar bir çekilin ya! Tamam sakin. Bakacağım bir sakin."
-VAR: "Duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin. Kalecinin teması, tamam."
-Cihan Aydın: "Tamam teması gördüm."
-VAR: "Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz."
-Cihan Aydın: "Normal hızda istiyorum. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum."
-VAR: "Onaylıyorum."