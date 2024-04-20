Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
Ligin 33. haftasında Yılport Samsunspor, evinde Yukatel Adana Demirspor'u konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
SAMSUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'İ
Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Soner, Bennasser, Taylan, Ntcham, Muja, Emre Kılınç, Marius
Adana Demirspor: Shahrudin, Atal, Gravillon, Semih, Mohammadi, Maestro, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli
SAMSUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Samsunspor - Adana Demirspor maçı 20 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.