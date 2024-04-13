Trendyol Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK İLK 11'LER
Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Efkan, Tolga, Morutan, Bassogog, Ali Sowe.
Gaziantep FK: Nita, Mbakata, Nkoulou, Arda, Sorescu, Jevtovic, Maxim, Ogün, Gradel, Mustafa, Draguş.
ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Gaziantep FK maçı 13 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.