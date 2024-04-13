MKE Ankaragücü Gaziantep FK maçı CANLI İZLE (MKE Ankaragücü-Gaziantep FK canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta iki takım da galip gelmek istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2024- 18:02 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024- 18:02