TFF 32. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 32. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
İşte Vavacars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında yaşanan o diyaloglar:
VAR hakemi Andre Narciso: "Tugay, beni duyuyor musun?"
Hakem Tugay Kaan Numanoğlu: "Evet."
Andre Narciso: "Sana sahada inceleme öneriyorum."
Tugay Kaan Numanoğlu: "Tamam."
Andre Narciso: "6 numaranın bacak bölgesine çelme taktığını göreceksin. Defans oyuncusu topla oynamıyor ve hücum oyuncusuna çelme takıyor."
Tugay Kaan Numanoğlu: "Geliyorum Andre."
Andre Narciso: "Başka açı ister misin?"
Tugay Kaan Numanoğlu: "Evet. Tamam, bu penaltı Andre, teşekkürler. Penaltı, kart yok."
Andre Narciso: "Kart yok, topla oynamaya çalışıyor. Sadece penaltı."