Haberler Süper Lig Haberleri İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları! Ligde son 6 hafta

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları! Ligde son 6 hafta Süper Lig'de 32. hafta heyecanı oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Özellikle Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki büyük çekişmesi bu hafta da sürdü. Peki Süper Lig'de son 6 haftaya girilirken, iki takımın kalan maçları ne şekilde oluştu? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan fikstürü... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi) Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2024- 10:47 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024- 10:50









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Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı oynanan maçlarla tamamlandı. Özellikle şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında bu hafta da büyük bir rekabet vardı.

Ligde lider konumda bulunan Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.