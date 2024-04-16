İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları! Ligde son 6 hafta
Süper Lig'de 32. hafta heyecanı oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Özellikle Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki büyük çekişmesi bu hafta da sürdü. Peki Süper Lig'de son 6 haftaya girilirken, iki takımın kalan maçları ne şekilde oluştu? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan fikstürü... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 16.04.2024- 10:47 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024- 10:50