Siltaş Yapı Pendikspor - RAMS Başakşehir | CANLI (Siltaş Yapı Pendikspor - RAMS Başakşehir canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor sahasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2024- 13:31