Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile RAMS Başakşehir, Siltaş Yapı Pendik STadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LER:
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem, Serkan, Alpaslan, Welinton, Nuno, Badou Ndiaye, Midtsjö, Lusamba, Halil, Thiam, Umut
RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Dubois, Kemen, Deniz, Pelkas, Berkay, Davidson, Figueiredo
SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR -RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ?
Siltaş Yapı Pendikspor - RAMS Başakşehir maçı 14 Nisan Pazar günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.