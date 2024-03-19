19 Mart spor gündemi!

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
16.45 A Milli Futbol Takımı, 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile oynayacağı maçların hazırlıklarını basına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek.
FENERBAHÇE
Takım izinli.
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlı ekip günü izinli geçirecek.
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılı ekip, bir global kurumsal iş uygulamaları şirketi ile sponsorluk anlaşması imzalayacak.
19.00 Galatasaray Kongre Üyesi Ömer Sarıgül ve Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu iftar düzenleyecek.
PFDK SEVKLERİ AÇIKLANACAK
- Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yanı sıra 30'uncu haftanın diğer karşılaşmalarının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklanacak.
BASKETBOL
EUROLEAGUE
20.30 Anadolu Efes - Olympiacos
ŞAMPİYONLAR LİGİ
22.30 Strasbourg IG - Tofaş
20.00 Pınar Karşıyaka - Hapoel Jerusalem
VOLEYBOL
Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final Rövanşı
20.00 Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley Milano
SULTANLAR LİGİ
17.00 Nilüfer Bld. - Beşiktaş Ayos
BAKAN BAK'IN İSTANBUL PROGRAMI
14.00 Esenyurt Turgut Özal Stadyumu ve Gençlik Merkezi Açılışı
16.00 Gaziosmanpaşa Gençlik Merkezi Açılışı
18.00 E-Spor Gençlik Buluşması (Özdemir Bayraktar Kültür Merkezi / Sultangazi)