Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Mondihome Kayserispor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Adana Demirspor bu sonuçla puanını 40'a yükseltirken, Kayserispor puanını 37'ye çıkardı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5'inci dakikada orta sahada kazandığı topla atağa çıkan Kayserispor'da Shukurov, pasını Boa Morte'ye gönderdi. Boa Morte, topu savunmanın arkasına sarkan Cardoso'ya attı. Cardoso'nun sağ çaprazdan uzak köşeye şutunda, top az farkla auta çıktı.
10'uncu dakikada Kayserispor'un atağında savunmadan seken topu önünde bulan Cardoso'nun şutunda kaleci Mahammadaliyev topun sahibi oldu.
19'uncu dakikada sağ kanattan atağa çıkan Adana Demirspor'da Atal, çizgiye inip topu içeri ortaladı. Uygun pozisyondaki Nani, kale önünde ayağını uzattı ancak topa dokunamadı.
Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
49'uncu dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor'da Yusuf Sarı, ceza sahasının dışından şutunu çekti. Savunmadan dönen topu önünde bulan Balotelli'nin uzak köşeye şutunda kaleci Bilal, topun kontrolünü sağladı.
55'inci dakikada Adana Demirspor'un atağında Maestro, savunmanın arkasına sarkan Balotelli'ye pasını attı. Balotelli'nin yerden sert şutunda kaleci Bilal, topu kornere çeldi.
69'uncu dakikada sağ kanattan atağa çıkan Adana Demirspor'da Yusuf Sarı, topu ceza sahası dışındaki Semih Güler'e gönderdi. Semih'in sert şutunda kaleci Bilal topu kornere çeldi.
Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.