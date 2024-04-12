TFF'den flaş VAR hakemi kararı! Süper Lig tarihinde bir ilk

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar olan süreçte, kritik maçlarda yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) görevlendirileceğini açıkladı. | Son dakika spor haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligin kalan kısmındaki kritik maçlarda yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) görevlendirileceğini resmen duyurdu.

Federasyon, 32. haftada oynanacak MKE Ankaragücü - Gaziantep FK, Vavacars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor - Galatasaray olmak üzere 3 maçta yabancı VAR hakemi olacağını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek.

TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.

Süper Lig'in 32. haftasında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) ataması yapılacak maçlar şu şekilde:

Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

Alanyaspor- Galatasaray