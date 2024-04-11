Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı, 12 Nisan Cuma günü tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış müsabakasında Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 12 Nisan Cuma, 13 Nisan Cumartesi, 14 Nisan Pazar ve 15 Nisan Pazartesi günü yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:
12 NİSAN CUMA:
20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor: Ümit Öztürk
13 NİSAN CUMARTESİ:
13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: Ali Şansalan
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor: Mehmet Türkmen
19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu
14 NİSAN PAZAR:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler
16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor: Emre Kargın
16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor: Mert Güzenge
19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu
15 NİSAN PAZARTESİ:
20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Cihan Aydın