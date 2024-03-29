Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanlığına devam edecek!

Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında kulüplerin çoğunluk kararıyla Ali Koç'un başkanlığa devam etmesi talep edildi. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan başkanlar

Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç: "Kulüpler Birliği'nde yeni bir başkan değişikliğinin bu süreçte gerekli olmadığını düşünüyoruz. Ali Koç'un, tüm kulüplerin menfaatlerini düşünerek hareket ettiğini biliyoruz. Teklifimizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz."

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Ali Bey'in başkanlıktan ayrılma talebini kabul etmedik ve göreve devam etmesi için 17 kulübümüz de kendisine destek verdi. O da bizi kırmadı ve göreve devam edeceğini söyledi." şeklinde açıklamalarda bulundu.