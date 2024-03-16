Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Adana Demirspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:
Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih, Mohammadi, Yusuf Sarı, Michut, Maestro, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba, Mendoza
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, İbrahim, Charisis, Mijo Caktas, Tugunboev, Menig, Koita
ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Sivasspor maçı 16 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.