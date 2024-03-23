Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den Süper Kupa'nın tarihinin değiştirilmesi yönünde bir talep geldiğini ve konuyu değerlendirdiklerini ifade etmişti.