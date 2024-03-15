Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Pendikspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
PENDİKSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ:
Pendikspor: Erdem, Alpaslan, Murat, Serkan, Nuno, Ndiaye, Gökcan, Midtsjö, Halil, Thiam, Umut
İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet, Deli, Okan, Ali Yaşar, Duhaney, Loshaj, Vorobjovas, Kenio, Sambissa, Mendy Mamadou
PENDİKSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Pendikspor - İstanbulspor maçı 15 Mart Cuma günü saat 20.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.