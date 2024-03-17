Trendyol Süper Lig'ide 30. hafta heyecanı Pazar günü oynanan maçlarla devam ediyor. Zorlu mücadelede Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.
Bu karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Alikulov, Emirhan, Hojer, Muammer, Shelvey, Sauer, Olawoyin, Akintola, Minchev
Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul, N'Koulou, Djilobodji, Sorescu, Monteiro, Maxim, Ogün, M'Bakata, Mustafa, Dragus
ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı 17 Mart Pazar günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.