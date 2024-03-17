Çaykur Rizespor - Gaziantep FK CANLI İZLE (Çaykur Rizespor - Gaziantep FK canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Bu heyecanlı karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2024- 13:42