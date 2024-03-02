Trendyol Süper Lig'in 28. hafta müsabakasında MKE Ankaragücü ile İstanbulspor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Ligde üst üste 3 maçtan yenilgiyle ayrılan Emre Bölzoğlu'nun öğrencileri Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkmanın motivasyonuyla sahaya çıkacak.
Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan İstanbulspor ise, MKE Ankaragücü deplasmanında kötü gidişe dur demek istiyor.
Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
MKE ANKARAGÜCÜ - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ:
MKE Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Mert, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Tolga, Pedrinho, Bassogog, Tasos, Ali Sowe
İstanbulspor: Alp, Deli, Mehmet, Okan, Ali, Sambissa, Loshaj, Vorobjovas, Mamadou, Kenio, Emir Kaan
MKE ANKARAGÜCÜ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
MKE Ankaragücü - İstanbulspor maçı 2 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.