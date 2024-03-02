MKE Ankaragücü - İstanbulspor CANLI İZLE (MKE Ankaragücü - İstanbulspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü sahasında İstanbulspor'un konuğu oluyor. Ligde üst üste 3 maçtan yenilgiyle ayrılan Emre Bölzoğlu'nun öğrencileri Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkmanın motivasyonuyla sahaya çıkacak. Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan İstanbulspor ise, MKE Ankaragücü deplasmanında kötü gidişe dur demek istiyor. Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2024- 14:01