Trendyol Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma iki tarafından karşılıklı attığı goller sonucu beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta müsabakasında MKE Ankaragücü ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Müsabaka iki takımında karşılıklı golleri sonucu 1-1 sona erdi.

Maçta gol perdesini 45+8. dakikada Loshaj açtı. Ev sahibi ekip Loshaj'ın golüne 53. dakikada Bassogog'un golüyle karşılık verdi.

MKE Ankaragücü bu galibiyetle puanını 30'a yükseltti. Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki İstanbulspor ise puanını 13 yaptı.

Ev sahibi ekipte kaleci Ertaç Özbir, karşılaşmanın 38. dakikasında kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligde son sırada bulunan İstanbulspor ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

MKE ANKARAGÜCÜ 6 MAÇTIR GALİP GELEMİYOR!

Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta galibiyet elde edemedi. Ankara ekibi, bu maçlarda 4 mağlubiyet alırken 2 kez de rakibiyle berabere kaldı.

İSTANBULSPOR'DA TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR!

Bu sezon Süper Lig'de yalnızca 3 galibiyeti bulunan İstanbulspor, ligde oynadığı son 7 maçta galibiyet elde edemedi. Osman Zeki Korkmaz'ın ekibi, bu maçlarda 4 yenilgi alırken 3 kere sahadan 1 puanla ayrıldı. İstanbul ekibi, 13 puanla ligin son sırasında yer alıyor.