Süper Lig'de 23. hafta hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
23. HAFTA MAÇLARINDA GÖREV ALACAK HAKEMLER ŞÖYLE:
Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
Fenerbahçe-Ankaragücü: Cihan Aydın
Galatasaray-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
Trabzonspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
Alanyaspor-Pendikspor: Volkan Bayarslan
Adana Demirspor-Hatayspor: Mert Güzenge
Konyaspor-Başakşehir: Alper Akarsu
Karagümrük-Rizespor: Turgut Doman
İstanbulspor-Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
Kayserispor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu