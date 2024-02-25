Trendyol Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında EMS Yapı Sivasspor sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk etti. Bülent Uygun'un öğrencileri geriye düştüğü maçta rakibini 4 golle mağlup etti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geldi. Müsabaka ev sahibi ekip EMS Yapı Sivasspor'un 4-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Karşılaşmada gol perdesini Siltaş Yapı Pendikspor'da 16. dakikada Gökcan Kaya açtı. EMS Yapı Sivasspor'da ise 26. Menig skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

Sivas ekibi 59. dakikada Caner Osmanpaşa'yla 2-1 öne geçti. Son haftaların formda ismi Rey Manaj bu maçı da boş geçmedi. Arnavut futbolcu 70. dakikada takımının 3. golünü kaydetti. 90+5. dakikada Fode Koita maçta son sözü söyledi.

EMS Yapı Sivasspor bu galibiyetle 35 puana yükseldi. Siltaş Yapı Pendikspor ise punını 27 yaptı.

Bülen Uygun'un öğrencileri 28. haftada Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Siltaş Yapı Pendikspor ise sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk edecek.

BÜLENT UYGUN'UN ÖĞRENCİLERİ 5 MAÇTIR YENİLMİYOR!

Trendyol Süper Lig'de son 5 maçında 3 beraberlik ve 2 galibiyet alan EMS Yapı Sivasspor, yenilmezlik serisini sürdürdü.

SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR DÜŞME HATTINDA!

Tredyol Süper Lig'de 20. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor beraberliğinden sonra çıkışa geçen Siltaş Yapı Pendikspor, daha sonrasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik aldı.

VavaCars Fatih Karagümrük ve Trabzonspor mağlubiyeti ile beraber ivmesini kaybeden İstanbul ekibi, Sivas deplasmanından puansız döndü. Ivo Viera'nın ekibi 26 puanla küme düşme hattında yer alıyor.