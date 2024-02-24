Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Mondihome Kayserispor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Mondihome Kayserispor - MKE Ankaragücü mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KAYSERİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Kayserispor - Ankaragücü maçı 24 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jeanvier, Arif, Carole, Kartal, Bourabia, Cardoso, Boa Morte, Ramazan, Nazon.
Ankaragücü: Bahadır, Mert, Radakovic, Mujakic, Atakan, Pedrinho, Tolga, Efkan, Chatzigiovanis, Bassogog, Sowe.