Yılport Samsunspor 3-0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Karadeniz Derbisinde kazanan Samsunspor!

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta açılış maçında Yılport Samsunspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Karadeniz Derbisini ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2024- 21:54