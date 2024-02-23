Trendyol Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Samsun'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Rick Van Drongelen, 54'te Carlo Holse ve 78. dakikada ise Olivier Ntcham (p) kaydetti.
Bu sonucun ardından 3 maçtır yenilmeyen Samsunspor 33 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Ç. Rizespor ise 36 puanda kaldı.
Ligin 28. haftasında Samsunspor deplasmanda Rams Başakşehir ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Mondihome Kayserispor'u ağırlayacak.