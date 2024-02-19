Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Rams Başakşehir ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Kemen, Ba, Opoku, Dubois, Josef, Mehdi Abeid, Berkay, Deniz, Figueiredo, Piatek.
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Jeanvier, Carole, Bourabia, Kartal Kayra, Karimi, Cardoso, Boa Morte, Nazon.
BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Kayserispor maçı 19 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.