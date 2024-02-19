Başakşehir Kayserispor maçı CANLI İZLE (Rams Başakşehir-Mondihome Kayserispor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Rams Başakşehir sahasında Mondihome Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2024- 21:31