Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 25. hafta maçında Adana Demirspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ:
Adana Demirspor: Shahrudin, İsmail, Semih, Cisse, Milad, Yusuf Erdoğan, Gravillon, Emre, Tayfun, Mendoza, Aimbetov
Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Porozo, Yasin, Ben Ouannes, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Oğulcan, Da Costa
ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı 9 Şubat Cuma günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.