Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Pendikspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
PENDİKSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:
Pendikspor: Erdem, Serkan, Alpaslan, Rassoul, Nuno, Gökcan, Midtsjö, Halil, Diaby, Thiam, Umut.
Adana Demirspor: Shahrudin, İsmail, Cisse, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Michut, Emre, Nabil, Motez, Barasi, Aimbetov.
PENDİKSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Pendikspor - Adana Demirspor maçı 4 Şubat Pazar günü saat 13:30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.