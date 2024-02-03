Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Konuk takımın golünü 11. dakikada Eray Özbek kaydederken; ev sahibi ekip bu gole 68'de Gökhan Sazdağı (k.k) ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından 7 maçtır kazanamayan Gaziantep, 24 puana yükseldi. 9 maçtır galip gelemeyen Kayserispor ise 28 puana ulaştı.
Ligin 25. haftasında Gaziantep FK deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.