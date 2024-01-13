Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Mithat, Benhur, Olawoyin, Minchev, Gaich
Adana Demirspor: Mahammadaliyev, İsmail, Semih, Cisse, Abdurrahim, Yusuf Erdoğan, Gravillon, Stambouli, Akintola, Michut, Emre Akbaba
RİZESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Rizespor - Adana Demirspor maçı 13 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.