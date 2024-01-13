Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Çaykur Rizespor sahasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Mithat, Benhur, Olawoyin, Minchev, Gaich

Adana Demirspor: Mahammadaliyev, İsmail, Semih, Cisse, Abdurrahim, Yusuf Erdoğan, Gravillon, Stambouli, Akintola, Michut, Emre Akbaba

RİZESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Adana Demirspor maçı 13 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.