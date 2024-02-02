Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 24. haftasında Atakaş Hatayspor, evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Görkem, Fernandes, Matondo, Dele-Bashiru, Rivas, Strandberg

F. Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Ceccherini, Salih, Levent, Bertolacci, Eysseric, Rohden, Emre Mor, Güven, Serdar

HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Fatih Karagümrük maçı 2 Şubat Cuma günü saat 17.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.