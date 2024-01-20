VavaCars Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir | CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük sahasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Bu karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2024- 15:54