Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Bu karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?
VavaCars Fatih Karagümrük ile Başakşehir 21 Ocak Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Maç beIN SPORTS 1 ekranlarıdan canlı yayınlanıyor.
MAÇ 11'LERİ:
Vavacars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Salih Dursun, Ceccherini, Levent Mercan, Kourbelis, Bertolacci, Teklic, Eysseric, Güven Yalçın, Serdar Dursun
RAMS Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Onur, Berkay, Ömer Ali, Deniz, Figueiredo, Piatek