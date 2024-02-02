Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Müsabaka ev sahibi ekip Atakaş Hatayspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçta gol perdesini ev sahibi ekipte 41. dakikada Massanga açtı.
50. dakikada Srandberg penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
Dakikalar 90+7'yi gösterirken Massanga attığı şık golle kendisinin 2. takımının 3. golünü atarak maçın skorunu tayin etti.
VavaCars Fatih Karagümrük'ün tek golü 86. dakikada Lasanga'dan geldi.
Volkan Demirel'in ekibi aldığı bu galibiyetle puanını 28'e yükseltti.
VavaCars Fatih Karagümrük ise 24 puanda kaldı.
Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak.
Vavacars Fatih Karagümrük ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.
ATAKAŞ HATAYSPOR ÇIKIŞA GEÇTİ!
Trendyol Süper Lig'de uzun süre galibiyet alamayan Volkan Demirel'in öğrencileri, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmişti.
24. hafta karşılaşmasında evinde konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0'la geçen Hatay ekibi, ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor, ligde 3 maçtır yenilmiyor.