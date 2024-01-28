Konyaspor Başakşehir maçı CANLI İZLE (Tümosan Konyaspor-Rams Başakşehir canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Rams Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. İki takım da ligdeki galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2024- 14:11