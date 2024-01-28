Trendyol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile Rams Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Damjanovic, Metehan, Guilherme, Soner, Nzonzi, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi.
Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Onur, Berkay, Aleksic, Deniz, Berkay Aydoğmuş, Piatek.
KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Başakşehir maçı 28 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.