Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Corendon Alanyaspor sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 23. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Pendikspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALANYASPOR - PENDİKSPOR MAÇI 11'LERİ:

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Novais, Fer, Richard, Efecan, Oğuz, Yusuf.

Pendikspor: Erdem, Erdem Özgenç, Alpaslan, Rassoul, Sequeira, Halil, Gökcan, İbrahim, Erencan, Thiam, Umut.

ALANYASPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Pendikspor maçı 27 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.