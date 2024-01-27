Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 23. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Pendikspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ALANYASPOR - PENDİKSPOR MAÇI 11'LERİ:
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Novais, Fer, Richard, Efecan, Oğuz, Yusuf.
Pendikspor: Erdem, Erdem Özgenç, Alpaslan, Rassoul, Sequeira, Halil, Gökcan, İbrahim, Erencan, Thiam, Umut.
ALANYASPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Pendikspor maçı 27 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.