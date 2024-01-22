Mondihome Kayserispor - İstanbulspor CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta maçında Mondiome Kayserispor sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 5 maçtan yenilgiyle ayrılan Recep Uçar'ın öğrencileri, sahasında rakibini mağlup ederek yeniden seri yakalamak istiyor. Oynadığı son 7 maçta 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan İstanbulspor ise galip gelerek kümde düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2024- 21:31 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024- 21:31