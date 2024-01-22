Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında Mondihome Kayserispor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.
Ligde oynadığı son 5 maçtan yenilgiyle ayrılan Recep Uçar'ın öğrencileri, sahasında rakibini mağlup ederek yeniden seri yakalamak istiyor.
Oynadığı son 7 maçta 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan İstanbulspor ise galip gelerek kümde düşme hattından uzaklaşmak istiyor.
Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
MONDİHOME KAYSERİSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Mondihome Kayserispor - İstanbulspor maçı 22 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
MAÇ 11'LERİ:
Mondihome Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Attamah, Arif Kocaman, Carole, Kartal Yılmaz, Boa Morte, Karimi, Eray Özbek, Ramazan Civelek, Cardoso
İstanbulspor: Alp Arda, Deli, Mehmet Yeşil, Okan, Ali Yaşar, Vorobjovas, Ndao, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Sambissa, Ethemi