Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında heyecan sürüyor.
Kritik maçta Tümosan Konyaspor ile Bitexen Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçta gol perdesini ev sahibi ekipten Steven Nzonzi açtı.
Bitexen Antalyaspor'da ise skoru 1-1'e getiren golü Adam Buksa kaydetti.
Tümosan Konyaspor puanını 20 yaptı.
Sergen Yalçın'ın ekibi Bitexen Antalyaspor ise puanını 30'a yükseltti.
Süper Lig'in 22. haftasında Tümosan Konyaspor deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.
Bitexen Antalyaspor ise sahasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak.