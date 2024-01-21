Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Tümosan Konyaspor ile Bitexen Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Tümosan Konyaspor-Bitexen Antalyaspor maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig'de 21. hafta maçında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Düşme hattından uzaklaşma isteyen Konyaspor ile Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor'un maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Antalyaspor maçı saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Konyaspor: Deniz, Guilherme, Uğurcan, Metehan, Ahmet, N'Zonzi, Soner, Yunus, Oğulcan, Prip, Cikalleshi

Antalyaspor: Leite, Güray, Bahadır, Veysel, Erdoğan, Kaluzinski, Larsson, Saric, Safuri, Bytyqi, Buksa