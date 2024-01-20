Trendyol Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Yukatel Adana Demirspor sahasında MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 52. dakikada Emre Akbaba kaydederken; konuk takım bu gole 63. dakikada Pedrinho ile karşılık verdi. Ayrıca ev sahibi ekibin 27. dakikada Emre Akbaba ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından üst üste 4 maçtır kazanamayan Adana Demirspor 30 puana yükseldi. MKE Ankaragücü ise 25 puana ulaştı.

Ligin 22. haftasında Yukatel Adana Demirspor deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Ankaragücü ise sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.