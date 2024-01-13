Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında 20. haftada Atakaş Hatayspor taraftarı önünde Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlıyor.
Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan Volkan Demirel'in öğrencileri, İstanbul ekibi karşısında galip gelip seri yakalamak istiyor.
Siltaş apı Pendikspor ise Süper Lig'de son 7 maçta galibiyet yüzü görmedi.
Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
ATAKAŞ HATAYSPOR - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?
Atakaş Hatayspor - Siltaş Yapı Pendikspor maçı 13 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
MAÇ 11'LERİ :
Atakaş Hatayspor:Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Görkem, Ömer Faruk, Aburjania, Hodzic, Rivas, Dadashov
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem, Serkan, Berkay, Alpaslan, Emre, Gökcan, Midtsjo, İbrahim, Diaby, Halil, Erencan.