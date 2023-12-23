Fatih Karagümrük Gaziantep FK maçı CANLI İZLE (Vavacars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip 2 maçlık mağlubiyet serisini bitirmek isterken, konuk takım da 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırma peşinde... Mücadelenin tüm detayları ve CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 23.12.2023- 17:12 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023- 17:12