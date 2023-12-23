Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK İLK 11'LER
F. Karagümrük: Emre, Veseli, Dresevic, Rohden, Can, Eysseric, Güven, Lasagna, Ceccherini, Shukurov.
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Jevtovic, Gradel, Mustafa, M'Bakata, Markovic, Ogün, N'Koulou, Dragus.
FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.