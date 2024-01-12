Futbol maçlarında şehitlerimiz için saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta oynanacak maçlarda Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2024- 23:33