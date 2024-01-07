Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 19. hafta maçında Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Attamah, Hasan Ali, Kartal Kayra, Karimi, Cardoso, Boa Morte, Thiam, Bahoken.
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Charisis, Saiz, Koita, Barrow, Manaj.
KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Sivasspor maçı 7 Ocak Pazar günü saat 13:30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.