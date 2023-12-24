Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Yukatel Adana Demirspor ile Bitexen Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
ADANA DEMİRSPOR - ANTALYASPOR İLK 11'LER
A. Demirspor: Shahruddin, İsmail, Semih, Cisse, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli, Yusuf Sarı, Emre, Akintola, Yusuf Barasi.
Antalyaspor: Ataberk, Bünyamin, Buksa, Erdoğan, Kaluzinski, Ufuk, Ömer, Streek, Ege, Bytyqi, Veysel.
ADANA DEMİRSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Antalyaspor maçı 24 Aralık Pazar günü saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.