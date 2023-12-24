Adana Demirspor Antalyaspor maçı CANLI İZLE (Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Adana Demirspor sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip 6 maçlık galibiyet hasreti bulunurken, konuk takım da 7 maçlık yenilmezlik serisini sürdürme peşinde... Mücadelenin CANLI ANLATIMI ve tüm detaylar haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 24.12.2023- 16:22