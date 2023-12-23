Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında EMS Yapı Sivasspor sahasında İstanbulspor'u ağırlıyor.
Son 6 maçta 1 galibiyeti bulunan Sivas ekibi sahasında rakibini mağlup edip çıkışa geçmek istiyor.
Süper Lig'de sadece 2 galibiyeti bulunan İstanbulspor ise Sivas deplasmanından 3 puanla dönüp ligde alt sıralardan kurtulmak istiyor.
Bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
EMS YAPI SİVASSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ems Yapı Sivasspor - İstanbulspor maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
MAÇ 11'LERİ:
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Camara, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Burak, Barrow, Manaj
İstanbulspor: Alp, Okan, Deli, Mehmet, Ali, Vorobjvas, Loshaj, Muammer, Ndao, Kenio, Ethemi