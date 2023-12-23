EMS Yapı Sivasspor - İstanbulspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında EMS Yapı Sivasspor sahasında İstanbulspor'u ağırlıyor. Son 6 maçta 1 galibiyeti bulunan Sivas ekibi sahasında rakibini mağlup edip çıkışa geçmek istiyor. Süper Lig'de sadece 2 galibiyeti bulunan İstanbulspor ise Sivas deplasmanından 3 puanla dönüp ligde alt sıralardan kurtulmak istiyor. Bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 23.12.2023- 13:31