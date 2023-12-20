"ICARDI VE DZEKO'YU GEÇEBİLİRDİM"

İsmail Kartal'ın ikinci döneminde Fenerbahçe'de düzenli forma giydiğini ve attığı golleri hatırlatan Serdar Dursun, Sarı-Lacivertlilerin İsmail Kartal ile hücum futbolu oynadığını söyledi ve "Şu an Fenerbahçe'de olsam Icardi ve Dzeko'yu geçebilirdim" ifadelerini kullandı.