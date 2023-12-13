TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükekşi, liglerin ne zaman başlayacağını ve ertelenen maçların ne zaman oynanacağını resmen açıkladı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

İşte Büyükekşi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"ZALİMCE TEKMELENİRKEN..."

Halil Umut Meler bizim için sadece bir hakem değil, uluslararası arenalarda kendisiyle iftihar ettiğimiz, gurur duyduğumuz bir hakemimiz. İyi bir aile babası ve iyi bir insan. Bugün konuşacağımız hiçbir şey, hakemimiz zalimce tekmelenirken iki eli başında yerde sürüklendiği fotoğraftan daha fazla şey söyleyemez.

"HİÇBİR ZAMAN İZİN VEREMEYECEĞİZ"

Hepimizin temel misyonu futbolu her şeyin önünde tutmak ve tüm paydaşların kendilerini güvende hissedecekleri bir alan olarak korumaktır. Bu güzel oyunun içinde şiddete yer yoktur. Hakemlere saldırı ve orantısız baskıya hiçbir zaman izin vermeyeceğiz.

Doktorlardan bilgi aldık, Halil Umut Meler çok şükür iyileşiyor. Kendisini de iyi gördük, bugün taburcu oldu. 12 günlük bebeği Ege ve ailesine kavuştu. Allah bir daha bu acıları ne Halil Umut Meler'e ne diğer hakemlerimize ne de diğer futbol paydaşlarına yaşatmasın... Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan şükranlarımızı sunmak istiyorum. Olayla ilgili hızla harekete geçen Adalet, İçişleri ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz...

"İLAVE YAPTIRIMLAR GETİRECEĞİZ"

Türk futbolunda kısa süre içinde reform yaparak harekete geçtik. O gün nasıl birlik beraberlik olduysak, bugün de birlik beraberlik içinde olmamız gerekiyor... Hukuk müşarvirliği sevklerini yapmıştır. TFF Disiplin Kurulu, kararını perşembe günü (yarın) açıklayacaktır. Disiplin talimatlarında devre arasında değişiklik yapacağız. Bu olayın tekrarlanmaması için ilave yaptırımlar ve para cezası getireceğiz.

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Tüm ligler 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacak. Bu hafta sonu oynanması gereken maçları 10 Ocak'ta oynatacağız. Alt liglerdeki maçların programı da internet sayfamızda yayınlanacak. Lig, gelecek hafta normal programında devam edecek.

"TÜRKİYE KUPASI MAÇLARINI ERTELEYECEĞİZ"

10 Ocak haftasında oynanması gereken Türkiye Kupası maçlarını da ileri bir tarihe erteleyeceğiz.

"BIRAKMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Hakemler resmi açıklama yaptı. Hepimiz insanız, aslında önce bunu düşünmemiz lazım. Hakemlerin ruh halleri o gün çok kötüydü. Hafta sonu hakemlerle kamp yapacağız. Psikolojilerinin eski hale gelmesi için büyük bir çaba içerisinde olunacak. Öz güvenlerini yerine getirmeye çalışacağız. Hakemlerin hepsi empati yapıyor. Biz de onlara gerekeni anlattık ve onlar da mutabık kaldı. Halil Umut Meler de UEFA ve FIFA tarafından saygın bir hakemimiz. EURO 2024'te de görev almasını bekliyoruz. Geçen hafta hakemlerin başında Rosetti ile görüşme yaptım. Halil Umut Meler'in bırakmayı düşündüğü doğru değil. Kaybetmek çok kolay, kazanmak lazım. Bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız.